Антикоррупционер Александр Леменов мобилизовался в ВСУ

фото: facebook.com/o.lemenov

Председатель правления неправительственной организации StateWatch, юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов мобилизовался в ВСУ

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, он "самостоятельно мобилизовался без посторонней "помощи" в виде политически мотивированных преследований руками органов уголовной юстиции".

"Мной все планировалось заранее. Без спешки и цели – сделать документы и подготовиться за один день. Служу Украинскому Народу!", — говорится в сообщении.

Напомним, Запорожский областной ТЦК и СП заверил, что информация о якобы мобилизованном и в течение нескольких дней отправленном на фронт мужчине с инвалидностью 1-й группы, впоследствии попавшем в плен, является фейком.

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