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29 листопада 2024, 09:10
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Популярні серіали для вивчення англійської мови та поліпшення навичок: огляд

29 листопада 2024, 09:10
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фото: pixabay
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на русском языке

Вивчення іноземної за допомогою розважального контенту має переваги. Вказаний спосіб оволодіння мовою не применшує значення класичних уроків. Однак студент вчиться і відпочиває одночасно, збільшує словниковий запас, краще розуміє сказане на слух. Перегляд серіалів в оригіналі формує правильну вимову. Завдяки розважальному контенту переймаються інтонації та наслідуються акценти

Заняття в школі та університеті, репетитор англійської, самостійне опрацювання тем важливі в осягненні іноземної. Однак споглядання персонажів — це не тільки повчально, а й захоплююче.

Чому саме серіали, а не фільми? Секрет криється у тривалості відео. Коли глядач дивиться фільм, то поступово звикає до інтонації та вимови героїв, адаптується до сприймання конструкцій і фраз. Однак тривалість контенту — 1,5 чи 2 години.

Вмикаючи новий фільм, доводиться заново звикати до мовного середовища. Професіоналам це легко, а новачку, який робить перші кроки в осягненні англійської, важко. Через нестачу мотивації можна закинути заняття назовсім.

Серіал порівняно з фільмом триває довше. У процесі перегляду студент поступово звикає до чужого мовлення, зосереджує увагу на фразах, побудові речень, лексиці. Назвемо кілька найрозповсюдженіших серіалів: спочатку для новачків, далі — для впевнених користувачів.

Extr@

Серіал для початківців. Сюжети прості й пов’язані з життєвими ситуаціями. Мовлення героїв чітке, середньої швидкості, щоб новачок встиг зрозуміти, про що йдеться. Фрази, висловлені в Extr@, можна легко повторити самостійно.

Desperate Housewives

Серіал про чотирьох домогосподарок, які живуть у заміському середовищі. Мовлення персонажів просте й зрозуміле, лексика на побутовому рівні. Тут немає термінів, складних слів чи конструкцій. Переглядаючи Desperate Housewives, можна не тільки покращити англійську, але й повеселитися, адже серіал належить до комедійного жанру.

Friends

Серіал-феномен, розрахований на широку аудиторію. Його рекомендують школи вивчення англійської мови. Під впливом мовлення героїв постав новий варіант американського розмовного сленгу. Лексичний склад Friends розглядається лінгвістами по всьому світу. Мовлення персонажів чітке, а швидкість розмов достатня, щоб студент незалежно від рівня підготовки зрозумів, про що йдеться. Friends рекомендують студентам і досвідченим мовцям.

How I Met Your Mother

Насичення сленгом і розмовними конструкціями — ось чому варто переглянути зазначений серіал. Контент добре підійде тим, хто планує побувати в США, оскільки у мовленні персонажів представлений американський варіант англійської мови. Серіал підніме настрій: сюжет побудований на кумедних випадках із життя кількох друзів.

Gossip Girl

Рекомендується до перегляду підліткам, оскільки в серіалі йдеться про представників зазначеної вікової категорії. Gossip Girl привертає увагу тим, що в кінці кожної серії оповідач робить короткий висновок. Якщо студент не зрозумів сюжетної лінії, фінальні пояснення допоможуть. У серіалі розкрито більше тем порівняно з Friends. Йдеться про подружок-школярок, які крутять романи, плетуть інтриги, бажають завоювати увагу оточення.

Up All Night

Серіал на житейську тему з простою лексикою та конструкціями, з переглядом якого покращиться англійська для дорослих. Відео сподобається батькам, адже в ньому йдеться про пару, яка дізнається, що в них буде дитина. Герої потрапляють в кумедні ситуації і з ентузіазмом викручуються з них.

The Office

Історія про взаємовідносини підлеглих і керівника. Підійде для тих, хто починає вчити іноземну. Мовлення персонажів чітке й зрозуміле, оскільки дії відбуваються в офісі, закритому приміщенні без зайвих шумів.

Sherlock

Сподобається прихильникам історії про Шерлока Холмса. Це чудовий зразок британського варіанту англійської мови. Серіал насичений різноманітною лексикою і сприяє правильній вимові.

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