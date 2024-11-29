Популярные сериалы для изучения английского языка и улучшения навыков: обзор

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Изучение иностранного с помощью развлекательного контента имеет преимущества. Указанный способ овладения языком не умаляет значения классических уроков. Однако студент учится и отдыхает одновременно, увеличивает словарный запас, лучше понимает сказанное на слух. Просмотр сериалов в оригинале формирует правильное произношение. Благодаря развлекательному контенту перенимаются интонации и наследуются акценты

Занятия в школе и университете, репетитор английского языка, самостоятельная обработка тем важны в постижении иностранного. Однако созерцание персонажей – это не только поучительно, но и увлекательно.

Почему именно сериалы, а не фильмы? Секрет кроется в продолжительности видео. Когда зритель смотрит фильм, постепенно привыкает к интонации и произношению героев, адаптируется к восприятию конструкций и фраз. Однако продолжительность контента – 1,5 или 2 часа.

Включая новый фильм, приходится снова привыкать к языковой среде. Профессионалам это легко, а новичку, который делает первые шаги в постижении английского, тяжело. Из-за нехватки мотивации можно забросить занятия насовсем.

Сериал по сравнению с фильмом длится дольше. В процессе просмотра студент постепенно привыкает к чужой речи, сосредотачивает внимание на фразах, построении предложений, лексике. Назовем несколько самых распространенных сериалов: сначала для новичков, дальше для уверенных пользователей.

Extr@

Сериал для начинающих. Сюжеты просты и связаны с жизненными ситуациями. Произношение героев четкое, средней скорости, чтобы новичок успел понять, о чем идет речь. Фразы, изложенные в Extr@, можно легко повторить самостоятельно.

Desperate Housewives

Сериал о четырех домохозяйках, живущих в загородной среде. Произношение персонажей простое и понятное, лексика на бытовом уровне. Здесь нет терминов, сложных слов или конструкций. Просматривая Desperate Housewives, можно не только улучшить английский, но и повеселиться, ведь сериал принадлежит комедийному жанру.

Friends

Сериал-феномен, рассчитанный на широкую аудиторию. Его рекомендуют школы изучения английского языка. Под влиянием речи героев появился новый вариант американского разговорного сленга. Лексический состав Friends рассматривается лингвистами по всему миру. Произношение персонажей четкое, а скорость разговоров достаточна, чтобы студент независимо от уровня подготовки понял, о чем идет речь. Friends рекомендуют студентам и опытным говорящим.

How I Met Your Mother

Насыщение сленгом и разговорными конструкциями – вот почему стоит просмотреть указанный сериал. Контент хорошо подойдет тем, кто планирует побывать в США, поскольку в речи персонажей представлен американский вариант английского языка. Сериал поднимет настроение: сюжет построен на забавных случаях из жизни нескольких друзей.

Gossip Girl

Рекомендуется для просмотра подросткам, поскольку в сериале речь идет о представителях указанной возрастной категории. Gossip Girl привлекает внимание тем, что в конце каждой серии рассказчик делает краткий вывод. Если студент не понял сюжетную линию, финальные объяснения помогут. В сериале раскрыто больше тем, по сравнению с Friends. Речь идет о подружках-школьницах, которые крутят романы, плетут интриги, желают завоевать внимание окружающих.

Up All Night

Сериал на житейскую тему с простой лексикой и конструкциями, с просмотром которого улучшится английский для взрослых. Видео понравится родителям, ведь в нем говорится о паре, которая узнает, что у них будет ребенок. Герои попадают в забавные ситуации и с энтузиазмом выкручиваются из них.

The Office

История о взаимоотношениях подчиненных и руководителя. Подойдет для тех, кто начинает учить иностранный. Произношение персонажей четкое и понятное, поскольку действия происходят в офисе, закрытом помещении без лишних шумов.

Sherlock

Понравится поклонникам истории о Шерлоке Холмсе. Это отличный образец британского варианта английского языка. Сериал насыщен разнообразной лексикой и способствует правильному произношению.