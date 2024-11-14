Суд виніс вирок нардепу-втікачу Одарченку, який намагався підкупити Мустафу Найєма

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Одарченка засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування тощо.

Зазначимо, вирок винесли заочно, оскільки нардеп Андрій Одарченко втік за кордон. Через що його оголосили в національний та міжнародний розшук. Пізніше з'ясувалося, що нардеп незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області і попросив в Румунії притулок.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року нардепу Андрію Одарченку повідомили про підозру в спробі підкупу тодішнього глави Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів.

У січні 2024 року правоохоронці завершили досудове розслідування щодо нардепа Одарченка.