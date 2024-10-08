У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон

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Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк, передає RegioNews.

"На виконкомі прийняли рішення про початок опалювального сезону. Розпочнемо подавати тепло до соцзакладів: шкіл, садочків та медустанов, що підʼєднані до малих котелень і мають можливість здійснити подачу автономно", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що опалення почнуть подавати після отримання заявок від керівників закладів. Зокрема, за словами Зазуляка, першою таку заявку подав обласний перинатальний центр. Їхню котельню планують запустити найближчим часом.

Водночас у міськраді повідомили, що подавати тепло до житлових будинків чернівчан та інших нежитлових приміщень, які не належать до соціальної сфери, розпочнуть тоді, коли середньодобова температура буде нижче +8°С протягом трьох діб.

Орієнтовні дати обіцяють повідомити згодом, коли отримають офіційний прогноз погоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків, Дніпро та Кременчук отримають модульні газові котельні. Автономне обладнання дозволить комфортніше пройти зиму.