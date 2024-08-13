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Протягом цього тижня в Україні буде поступово підійматися температура повітря. Уже на вихідних українців чекає спека до 40 градусів

Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, в Україні зараз панує високий атмосферний тиск, який забезпечує сонячну погоду, передає RegioNews.

Синоптик прогнозує прохолодну погоду у першій половині тижня, однак цей період буде нетривалим. Він пов'язаний із надходженням повітряних мас із району Скандинавського півострова. Ці повітряні маси найсуттєвіше вплинуть на погоду у північних та західних областях країни.

Але уже з середини тижня в Україну повернеться спека завдяки повітряним масам з південно-західної Європи. Найвищі показники температури будуть фіксуватися у південних областях – місцями до +38 °С.

Також не варто очікувати суттєвих опадів протягом усього тижня.

Синоптикиня Наталка Діденко також спрогнозувала підвищення температури, яке почнеться 16-17 серпня.

Про спеку повідомляє і сервіс моніторингу погоди Ventusky.

у період з 12 по 15 серпня вдень середня температура повітря становитиме 22-26 градусів.

з 16 по 18 серпня - до 30-36 градусів.

19 -21 серпня - у фіолетовій зоні від 30 до 36 градусів, а у коричневій – від 38 до 43.

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