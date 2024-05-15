У Києві та чотирьох областях скасували екстрені відключення електроенергії

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У столиці низці областей України скасували екстрені відключення електроенергії. Однак ситуація у енергосистемі залишається вкрай складною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "ДТЕК" в Telegram.

У компанії зазначають, що станом на 9 годину екстрені відключення скасовані в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Водночас енергетики просять українців продовжувати розумно споживати електрику.

"Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", - наголошують у "ДТЕК".

Нагадаємо, 14 травня ввечері Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

Також диспетчерський центр Укренерго з 6:40 до 09:00 середи, 15 травня, застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.