У Повітряних силах пояснили, як Україна може протидіяти новим керованим бомбам РФ

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Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації", – пояснив посадовець.

Росіяни запускають керовані боєприпаси з літаків класу Су, зазначив Євлаш. Він також зазначив, що після так званого нещодавнього "сушкопаду" ворог боїться підлітати ближче, але загроза залишається.

"Для того, щоб ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території", – зазначив Євлаш.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ оприлюднили орієнтовні дані про швидкість підльоту ракети "Циркон" до українських міст.