Буданов розповів, скільки військових Росія тримає на окупованих територіях України

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав приблизну кількість загарбників, які наразі перебувають на окупованій території України. Наразі ця кількість сягає понад пів мільйона російських інтервентів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на його інтерв'ю телеканалу CNN.

За оцінками Буданова, на окупованих українських територіях перебуває понад півмільйона російських військових, але він не бачить великого потенціалу для пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

Водночас глава ГУР припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися.

Тепер росіяни, за його словами, нарешті бачать реальну картину (війни - ред.).

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь", - сказав Буданов.

За його словами, наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться поточне просування РФ на лінії фронту.

Для Буданова війна завершиться тільки одним шляхом - "встановленням справедливості та поверненням втраченого".

Нагадаємо, раніше Буданов спрогнозував, коли наступ Росії на фронті повністю вичерпається.