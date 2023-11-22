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22 листопада 2023, 08:01

ЗСУ вночі збили над Київщиною і Житомирщиною чотири "шахеди"

22 листопада 2023, 08:01
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Українська протиповітряна оборона в ніч на середу, 22 листопада, збила 4 безпілотники типу "шахед" над Київською та Житомирською областями

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише RegioNews з посиланням на його Telegram-канал.

"Сьогодні вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури", - написав Наєв.

За його даними, на Київському та Житомирському напрямках було збито 4 безпілотні літальні апарати типу ''Shahed''. На Сумському напрямку бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон ворога.

Нагадаємо, російська армія 21 листопада завдала ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району.

війна ЗСУ Сергій Наєв дрон ППО



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