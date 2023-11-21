Росіяни завдали ракетних ударів по Одесі та області: постраждала припортова інфраструктура

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Російська армія сьогодні, 21 листопада, завдала ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує RegioNews.

"Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П. Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють оборонці, на території Одеси та Білгород-Дністровського району були влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше російська армія атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області вночі 18 листопада. Там спалахнула пожежа.