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21 листопада 2023, 13:02

У Міноборони заявили про спробу двох компаній зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ

21 листопада 2023, 13:02
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фото: Армія.Inform
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Міністерство оборони України проінформувало про спроби двох компаній зірвати закупівлі продуктів харчування для Збройних Сил. Оборонне відомство вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міноборони України.

У міністерстві уточнили, що йдеться про правопорушення, передбачене ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

У відомстві розповіли, що оголосили 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для української армії. Лот на купівлю їжі було виставлено в одній із областей.

"Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв - відсутні", - йдеться у заяві.

Також у Міноборони додали, що оскільки серед учасників лотів компанія мала найвищі цінові пропозиції, відомство відхилило цінову пропозицію даної фірми на участь у торгах.

"У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців", - розповіли в міністерстві.

У МОУ такі дії розцінюють як те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

"Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)", - заявили у міністерстві.

Як наголошує заступник голови Міноборони Дмитро Кліменков, закупівлі з харчування у відомстві є відкритими, і "будь-яка компанія може подати пропозиції, але при цьому може не завантажити всі необхідні підтверджуючі документи".

"Вже після аукціону ми розглядаємо документи учасників, якщо вони не відповідають кваліфікаційним вимогам, такий учасник відхиляється. Вже були випадки, коли окремі компанії зловживали принципами відкритості та вдавались до маніпуляцій українським законодавством. Однак, такі судові позови не були успішними", - зауважив представник МОУ.

Він додав, що міністерство реагуватиме на подібні спроби атака на публічні закупівлі для потреб ЗСУ "жорстко" та "в рамках закону".

У Міноборони звернули увагу, що виявили ознаки використання подібної "схеми" і за іншими лотами.

"Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, аби перешкоди проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії", - йдеться у заяві.

У МОУ додали, що готують заяви до правоохоронних органів "за усіма випадками, аби зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі в інтересах держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аудит Міноборони виявив порушення в одній із військових частин в Чернігівській області на майже 40 мільйонів гривень. Внаслідок чого розпочато кримінальне провадження.

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