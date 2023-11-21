Зеленський натякнув, що Залужному не варто іти в політику

фото: president.gov.ua

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю The Sun, передає RegioNews.

"Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, тоді він повинен йти в політику, і тоді він не зможе займатися війною. Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка", - зазначив він.

Зеленський вважає, що у такому випадку солдати можуть виявити непокору, а це загрожує єдності України.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і це все, і не може бути два, три, чотири, п'ять. Відповідно до закону, і під час війни це не може навіть обговорюватися. Це не веде до єдності нації", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію про те що нібито готується відставка головнокомандувача Валерія Залужного.