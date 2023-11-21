ЗСУ ліквідували ще понад 600 окупантів: оновлені дані про втрати ворога

15 листопада 2023

Спалах гепатиту А: Як вберегтися від хвороби і які симптоми вказують на інфікування

Українців збентежила новина про спалах гепатиту А на Вінниччині, адже ця хвороба є досить небезпечною, але найголовніше, що її спалахи загалом непритаманні для нашої країни. Тому лікарі радять дуже ре...