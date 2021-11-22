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22 листопада 2021, 16:57

В телефонних шахраїв новий тренд: "визволяють" українських військових з "полону"

22 листопада 2021, 16:57
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Фото з соцмереж
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Служба безпеки України попереджає батьків військовослужбовців про активізацію шахраїв, які пишуть чи говорять телефоном: "Ваш син у полоні"

Про це написав у Facebook речник управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко передає RegioNews із посиланням на liga.net.

"Зловмисники телефонують переважно ввечері або вночі. Вони "грають" на емоціях і використовують факт несподіванки", – розповідає він.

Злочинці називають ім'я близької людини, повідомляють, що вона потрапила в полон, і вимагають заплатити. У СБУ просять громадян не реагувати на такі провокації, не розпитувати подробиці, не вступати до діалогу, щоб не стати об'єктом психологічного тиску.

Мета шахраїв – скористатися панікою людини та змусити її перевести на банківську картку вказану суму. Можуть попросити не відключати телефон, щоб унеможливити здійснення дзвінка і уточнення ситуації у родичів.

У СБУ просять українців не панікувати, якщо їм все ж таки зателефонували і повідомили, що близька людина у полоні. Можна уточнити інформацію про військовослужбовця: його повне ім'я, місце проходження служби. Бажано зателефонувати родичу, який нібито перебуває у полоні, та особисто спитати інформацію. Правоохоронці нагадують, що без уточнення даних ніколи не варто пересилати гроші невідомим. Також важливо негайно звернутися до поліції чи центру координації пошуку зниклих безвісти в зоні ООС за телефоном (044) 255-84-35.

Для отримання інформації можна також звертатися до гарячої лінії СБУ, де обіцяють розібратися в ситуації та зберегти конфіденційність.

Як повідомлялося, співробітники Кіберполіції викрили угруповання в'язнів однієї з колоній, які займалися шахрайством у мережі інтернет. Вони створювали фейкові оголошення про надання послуг чи продаж товарів, брали передплату та "зникали".

СБУ шахраї ЗСУ ООС

 
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