В телефонных мошенников новый тренд: "освобождают" украинских военных из "плена"

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Служба безопасности Украины предупреждает родителей военнослужащих об активизации мошенников, которые пишут или говорят по телефону: "Ваш сын в плену"

Об этом написал в Facebook спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко передает RegioNews со ссылкой на liga.net.

"Злоумышленники звонят преимущественно вечером или ночью. Они "играют" на эмоциях и используют факт неожиданности", – рассказывает он.

Преступники называют имя близкого человека, сообщают, что он попал в плен, и требуют заплатить. В СБУ просят граждан не реагировать на такие провокации, не расспрашивать подробности, не вступать в диалог, чтобы не стать объектом психологического давления.

Цель мошенников-воспользоваться паникой человека и заставить его перевести на банковскую карточку указанную сумму. Могут попросить не отключать телефон, чтобы исключить осуществление звонка и уточнение ситуации у родственников.

В СБУ просят украинцев не паниковать, если им все же позвонили и сообщили, что близкий человек в плену. Можно уточнить информацию о военнослужащем: его полное имя, место прохождения службы. Желательно позвонить родственнику, который якобы находится в плену, и лично спросить информацию. Правоохранители напоминают, что без уточнения данных никогда не стоит пересылать деньги неизвестным. Также важно немедленно обратиться в полицию или Центр координации поиска пропавших без вести в зоне ООС по телефону (044) 255-84-35.

Для получения информации можно также обращаться к горячей линии СБУ, где обещают разобраться в ситуации и сохранить конфиденциальность.

Как сообщалось, сотрудники Киберполиции разоблачили группировку заключенных одной из колоний, которые занимались мошенничеством в сети Интернет. Они создавали фейковые объявления о предоставлении услуг или продажа товаров, брали предоплату и исчезали".