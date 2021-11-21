Україна сьогодні поновила імпорт електроенергії з Білорусі
Україна сьогодні, 21 листопада, поновила імпорт електроенергії з Білорусі потужністю 415 МВт-год
Про це свідчать дані оператора системи передачі Укренерго, передає RegioNews.
Так, станом на 20 листопада імпорт із Білорусі становить 415 МВт-год. Днем раніше потужність становила 0 МВт-год.
Водночас, за інформацією Укренерго, Україна отримує електроенергію лише від Словаччини – 121 МВт-год. А експортує до Угорщини – 160 МВт-год, Румунії – 79 МВт-год.
Як повідомлялося, Україна з четверга, 18 листопада, припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати