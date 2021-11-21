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21 листопада 2021, 11:31

Україна сьогодні поновила імпорт електроенергії з Білорусі

21 листопада 2021, 11:31
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ua.energy
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Україна сьогодні, 21 листопада, поновила імпорт електроенергії з Білорусі потужністю 415 МВт-год

Про це свідчать дані оператора системи передачі Укренерго, передає RegioNews.

Так, станом на 20 листопада імпорт із Білорусі становить 415 МВт-год. Днем раніше потужність становила 0 МВт-год.

Водночас, за інформацією Укренерго, Україна отримує електроенергію лише від Словаччини – 121 МВт-год. А експортує до Угорщини – 160 МВт-год, Румунії – 79 МВт-год.

Як повідомлялося, Україна з четверга, 18 листопада, припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.

електроенергія імпорт Білорусь експорт

 
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