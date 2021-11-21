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Украина сегодня возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
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21 ноября 2021, 11:31

Украина сегодня возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

21 ноября 2021, 11:31
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Украина сегодня, 21 ноября, возобновила импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 415 МВт-ч

Об этом свидетельствуют данные оператора системы передачи Укрэнерго, передает RegioNews.

Так, по состоянию на 20 ноября импорт из Беларуси составляет 415 МВт-ч. Днем ранее мощность составляла 0 МВт-ч.

В то же время, по информации Укрэнерго, Украина получает электроэнергию только от Словакии – 121 МВт-ч. А экспортирует в Венгрию-160 МВт-ч, Румынию-79 МВт-ч.

Как сообщалось, Украина с четверга, 18 ноября, прекратила импортировать электроэнергию из Беларуси.

электроэнергия импорт Беларусь экспорт

 
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