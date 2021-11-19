В Україні за три місяці 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 не були вакциновані двома дозами

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За попередніми даними електронної системи охорони здоров’я, в Україні за період із 1 серпня до 31 жовтня 2021 року 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає RegioNews.

96,5% померлих від ускладнень COVID-19 за цей період не отримали двох доз антиковідної вакцини.

"Дані за останні три місяці вказують на те, що людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із коронавірусною хворобою в 5 разів рідше за тих, хто не отримав жодної дози вакцини або зробив лише одне щеплення. Вакциновані мають у 9 разів менший ризик померти внаслідок COVID-19, ніж невакциновані", - підкреслили у МОЗ.

В ЦГЗ нагадали, що в Україні зараз можна щепитися однією з чотирьох вакцин: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Наразі доступні 11,3 млн доз цих вакцин.

"Усі ці вакцини захищають від важкого перебігу COVID-19 та рятують життя. Втім, варто пам’ятати, що найкращий захист вибудовується через 14 днів після отримання 2-ї дози вакцини", - додали в міністерстві.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, Україна пройшла пік захворюваності хвилі коронавірусу, але існує загроза повторного спалаху.