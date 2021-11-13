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13 листопада 2021, 13:59

Правління "Укрексімбанку" звільнило нападників на журналістів програми "Схеми"

13 листопада 2021, 13:59
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Фото: скриншот відео "Схем"
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Правління АТ "Укрексімбанк" одноголосним рішенням звільнило обвинувачених у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів програми “Схеми”

Про це банк повідомляє на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

"12 листопада 2021р. Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" на своєму позачерговому засіданні, вивчивши обставини інциденту, який відбувся 11 листопада 2021 року в головному офісі Банку за участю Тельбізова І.Г. та працівників Департаменту банківської безпеки Банку та став предметом обурення громадськості, прийняла одностайне рішення звернутись до Правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин Банку з Тельбізовим І.Г. та Осіповим О.Л.", - йдеться у повідомленні.

В банку зазначили, що своїми діями Тельбізов І.Г. та Осіпов О.Л. довели, що вони не здатні належним чином виконувати свої обов’язки передбачені їх посадовою інструкцією внаслідок, серед іншого, нерозуміння вимог та положень Кодексу етики та корпоративних цінностей Банку та наявність конфлікту між особистими інтересами та інтересами Банку.

"Члени Наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування Тельбізова І.Г. та Осіпова О.Л. на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки Банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні, комплаєнс та репутаційні ризики", - підкреслено в повідомленні.

У фінустанові додали, що правління АТ "Укрексімбанк" прийняло одноголосне рішення негайно звільнити Тельбізова І.Г. з посади керівника Департаменту банківської безпеки Банку та Осіпова О.Л з посади начальника управління внутрішньої безпеки на підставі п. 2) ч. 1 ст. 40 КЗпП України, а саме на підставі виявленої невідповідності працівника займаній посаді та виконуваній роботі.

Як повідомлялося, директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, поновили на посадах в АТ "Укрексімбанк".

Схеми напад журналісти Укрексімбанк

 
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