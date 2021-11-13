Правление "Укрэксимбанка" уволило нападавших на журналистов программы "Схемы"

Фото: скриншот видео "Схем"

Об этом банк сообщает на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

"12 ноября 2021 г. наблюдательный совет АО" Укрэксимбанк" на своем внеочередном заседании, изучив обстоятельства инцидента, который состоялся 11 ноября 2021 года в главном офисе банка с участием Тельбизова И. Г. и работников Департамента банковской безопасности банка и стал предметом возмущения общественности, принял единодушное решение обратиться в правление банка для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений Банка с Тельбизовым И. Г. и Осиповым А. Л.", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что своими действиями Тельбизов И. Г. и Осипов А. Л. доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности предусмотренные их должностной инструкцией вследствие, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей банка и наличие конфликта между личными интересами и интересами Банка.

"Члены Наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова И. Г. и Осипова А. Л. на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные, комплаенс и репутационные риски", - подчеркнуто в сообщении.

В финучреждении добавили, что правление АО "Укрэксимбанк" приняло единогласное решение немедленно уволить Тельбизова И. Г. с должности руководителя Департамента банковской безопасности банка и Осипова А. Л с должности начальника управления внутренней безопасности на основании п. 2) ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины, а именно на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе.

Как сообщалось, директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, восстановили на должностях в АО"Укрэксимбанк".