В Нацполіції відсторонили від роботи понад 400 невакцинованих працівників

Фото: Нацполіція

Наразі у Національній поліції України вакциновано від COVID-19 майже 95% працівників. Однак 405 співробітників, які ще не пройшли вакцинацію були відсторонені від роботи

Як передає RegioNews, про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу у Києві.

Також коментуючи ситуацію щодо стану захворюваності на коронавірус у лавах Нацполіції, Клименко повідомив, що наразі в поліції хворіє близько 2500 людей. Усього у відомстві вакциновано близько 95% працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині від роботи відсторонили майже тисячу невакцинованих освітян.