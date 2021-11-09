В Нацполіції відсторонили від роботи понад 400 невакцинованих працівників
Наразі у Національній поліції України вакциновано від COVID-19 майже 95% працівників. Однак 405 співробітників, які ще не пройшли вакцинацію були відсторонені від роботи
Як передає RegioNews, про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу у Києві.
Також коментуючи ситуацію щодо стану захворюваності на коронавірус у лавах Нацполіції, Клименко повідомив, що наразі в поліції хворіє близько 2500 людей. Усього у відомстві вакциновано близько 95% працівників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині від роботи відсторонили майже тисячу невакцинованих освітян.
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