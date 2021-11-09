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09 листопада 2021, 14:36 3

В Нацполіції відсторонили від роботи понад 400 невакцинованих працівників

09 листопада 2021, 14:36 3
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Фото: Нацполіція
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Наразі у Національній поліції України вакциновано від COVID-19 майже 95% працівників. Однак 405 співробітників, які ще не пройшли вакцинацію були відсторонені від роботи

Як передає RegioNews, про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу у Києві.

Також коментуючи ситуацію щодо стану захворюваності на коронавірус у лавах Нацполіції, Клименко повідомив, що наразі в поліції хворіє близько 2500 людей. Усього у відомстві вакциновано близько 95% працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині від роботи відсторонили майже тисячу невакцинованих освітян.

коронавірус поліція робота Нацполіція вакцинація

 
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