У соборі УГКЦ відкрили пункт вакцинації від COVID-19

FB Віктора Ляшка

Українська греко-католицька церква відкрила пункт вакцинації проти коронавірусу в приміщення одного з соборів.

Як пише RegioNews з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, пункт щеплення працює у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві щоденно з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 5.

"Сподіваюсь, що найближчим часом ми побачимо і в інших церквах та соборах відкриті нові пункти щеплень. Зі своєї сторони, МОЗ гарантує безперебійні поставки вакцин", - зауважив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні минулої доби, 7 листопада, підтвердили 13 068 нових випадків коронавірусу. Повний курс вакцинації від COVID-19 отримали близько 8 мільйонів українців.