В Україні ще понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу
В Україні минулої доби, 7 листопада, підтвердили 13 068 нових випадків коронавірусу(з них 790 дітей, медпрацівників 145)
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
За добу госпіталізували 3532 особи; летальних випадків - 473; одужали - 8 200 осіб. Протестували методом ПЛР 29497 осіб, методом ІФА - 6547, експрес-тестами - 27814.
Найбільше нових випадків за добу в Одеській(1558), Харківській(1179), Дніпропетровській(1032), та Львівській(827) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 088 501 особи; одужали - 2 520 956 осіб; летальних випадків - 72 557.
Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні.
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