В соборе УГКЦ открыли пункт вакцинации от COVID-19

FB Виктора Ляшко

Украинская греко-католическая церковь открыла пункт вакцинации против коронавирус в помещение одного из соборов.

Как пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко пункт прививка работает в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу: вул. Никольско-Слободская, 5.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим и в других церквях и соборах открыты новые пункты прививок. Со своей стороны, Минздрав гарантирует бесперебойные поставки вакцин", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 7 ноября, подтвердили 13 068 новых случаев коронавируса. Полный курс вакцинации от COVID-19 получили около 8 миллионов украинцев.