15:58  08 ноября
Минздрав утвердил справку о противопоказаниях к COVID-вакцинации
11:37  08 ноября
Правительство уволило четырех заместителей министра экономики
08:08  08 ноября
На Донбассе резко возросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов, один военнослужащий ООС погиб
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2021, 13:28 4

В соборе УГКЦ открыли пункт вакцинации от COVID-19

08 ноября 2021, 13:28 4
Читайте також українською мовою
FB Виктора Ляшко
Читайте також
українською мовою

Украинская греко-католическая церковь открыла пункт вакцинации против коронавирус в помещение одного из соборов.

Как пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко пункт прививка работает в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу: вул. Никольско-Слободская, 5.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим и в других церквях и соборах открыты новые пункты прививок. Со своей стороны, Минздрав гарантирует бесперебойные поставки вакцин", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 7 ноября, подтвердили 13 068 новых случаев коронавируса. Полный курс вакцинации от COVID-19 получили около 8 миллионов украинцев.

УГКЦ церковь COVID-19 covid-сертификат

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua