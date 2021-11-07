10:26  07 листопада
В Україні ще понад 17 тис. нових COVID-випадків, померли майже півсотні людей
10:50  07 листопада
У столиці горів торговий центр
10:03  07 листопада
Окупанти на Донбасі притихли - всього два обстріли за добу
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2021, 10:26 417

В Україні ще понад 17 тис. нових COVID-випадків, померли майже півсотні людей

07 листопада 2021, 10:26 417
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Україні минулої доби, 6 листопада, підтвердили 17 419 нових випадків коронавірусу

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За добу госпіталізували 5 652 особи; летальних випадків - 449; одужали - 8 520 осіб. Протестували методом ПЛР 45 120 осіб, методом ІФА - 11 802, експрес-тестами - 39 678.

Найбільше нових випадків за добу в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Хмельницькій областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 075 433 особи; одужали - 2 512 756 осіб; летальних випадків - 72 084.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні.

коронавірус ушпиталення МОЗ смерті

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua