В Україні ще понад 17 тис. нових COVID-випадків, померли майже півсотні людей
В Україні минулої доби, 6 листопада, підтвердили 17 419 нових випадків коронавірусу
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
За добу госпіталізували 5 652 особи; летальних випадків - 449; одужали - 8 520 осіб. Протестували методом ПЛР 45 120 осіб, методом ІФА - 11 802, експрес-тестами - 39 678.
Найбільше нових випадків за добу в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Хмельницькій областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 075 433 особи; одужали - 2 512 756 осіб; летальних випадків - 72 084.
Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні.
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