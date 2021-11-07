В Украине еще более 17 тыс. новых COVID-случаев, умерли почти полсотни людей
В Украине за прошедшие сутки, 6 ноября, подтвердили 17 419 новых случаев коронавируса
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
За сутки госпитализировали 5 652 человека; летальных исходов - 449; выздоровевших - 8 520 человек. Протестировали методом ПЦР 45 120 человек, методом ИФА - 11 802, экспресс-тестами - 39 678.
Больше всего новых случаев за сутки в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Хмельницкой областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека; выздоровели - 2 512 756 человек; летальных случаев - 72 084.
Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине.
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