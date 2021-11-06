10:40  06 ноября
В Украине за сутки антирекорд по смертности от COVID-19 – 793 летальных случая
15:07  06 ноября
Под Одессой неизвестные напали на депутата из Херсонщины, он в тяжелом состоянии
17:25  06 ноября
В субботу оккупанты дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2021, 13:36 93

Приложение "Дія" этой ночью будет недоступным

06 ноября 2021, 13:36 93
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на воскресенье, 7 ноября, "Дія" переезжает в новый и более мощный дата-центр. В период 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, необходимые документы в частности, COVID-сертификат можно сгенерировать заблаговременно в приложении и на портале.

Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, сгенерированный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

Если получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но его нельзя заказать вновь в этот промежуток времени, отметили в пресс-службе.

Команда поддержки "Дії" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ближайшей ночью ПриватБанк приостановит денежные переводы, работу банкоматов и терминалов.

Дія Минцифры документ covid-сертификат

Рада разрешила регистрировать место жительства через "Дію"
05 ноября 2021, 15:05
Стало известно, кто сможет получить сертификат о выздоровлении от COVID-19
04 ноября 2021, 19:19
В Харькове разоблачили 17-летнего парня на подделке "Дії"
03 ноября 2021, 15:01
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua