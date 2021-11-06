Приложение "Дія" этой ночью будет недоступным
В ночь на воскресенье, 7 ноября, "Дія" переезжает в новый и более мощный дата-центр. В период 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, передает RegioNews.
Как отмечается в сообщении, необходимые документы в частности, COVID-сертификат можно сгенерировать заблаговременно в приложении и на портале.
Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, сгенерированный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать.
Если получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но его нельзя заказать вновь в этот промежуток времени, отметили в пресс-службе.
Команда поддержки "Дії" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ближайшей ночью ПриватБанк приостановит денежные переводы, работу банкоматов и терминалов.