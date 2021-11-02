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02 листопада 2021, 16:18 11

У Мінцифри анонсували COVID-сертифікати в Дії для власників паспортів-книжечок

02 листопада 2021, 16:18 11
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з відкритих джерел
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У порталі "Дія" зможуть оформити COVID-сертифікат власники небіометричних паспортів та паперових посвідок на проживання. Це стане доступно найближчим часом

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив заявив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

"Ми вирішуємо питання, щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати "ковідні" сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано", - сказав Вискуб.

Крім цього на порталі "Дія" власники біометричної посвідки на проживання можуть згенерувати COVID-сертифікати.

Також до кінця тижня буде додано небіометричну посвідку, які видавалися до 2018 року.

Нагадаємо, що у додатку та на державному порталі "Дія" всього за 4 дні сертифікати про вакцинацію згенерували 1 мільйон українців. Всього додатком користуються 9 млн осіб

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