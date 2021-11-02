Близько половини українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування

з відкритих джерел

Наприкінці жовтня 2021 року не готові вакцинуватися від COVID-19 менше половини українців (43%). При цьому 36% опитаних заявили, що вже вакцинувалися (перше або друге щеплення), 18% сказали, що готові вакцинуватися

Про це пише RegioNews з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Відносна більшість (37%) опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров'я, 18% кажуть, що за цю ініціативу повинен нести відповідальність президент, 13% - головний санітарний лікар, 10% - Верховна рада, 3% - прем'єр-міністр.

У порівнянні з весняними дослідженнями кількість прихильників "жорсткого карантину" дещо зменшилася. Так, підтримують введення локдауну 54% (у квітні - 65%), не підтримують - 44%.

При цьому особисто боятися захворіти на COVID-19 менше половини (41%) респондентів, 57% - не мають таких побоювань. Щодо здоров'я своїх близьких і рідних побоюються 77%, не хвилюються - 23% респондентів.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Близько 700 людей померли від коронавірусу, щеплено першою та другою дозою COVID-вакцин 273 тисячі осіб