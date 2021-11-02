12:46  02 листопада
Медведчуку обрали новий запобіжний захід
09:13  02 листопада
У Чернігові працює тільки одна школа - там вакцинувалися 100% працівників
17:44  02 листопада
На Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2021, 13:37 1735

Близько половини українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування

02 листопада 2021, 13:37 1735
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Наприкінці жовтня 2021 року не готові вакцинуватися від COVID-19 менше половини українців (43%). При цьому 36% опитаних заявили, що вже вакцинувалися (перше або друге щеплення), 18% сказали, що готові вакцинуватися

Про це пише RegioNews з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Відносна більшість (37%) опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров'я, 18% кажуть, що за цю ініціативу повинен нести відповідальність президент, 13% - головний санітарний лікар, 10% - Верховна рада, 3% - прем'єр-міністр.

У порівнянні з весняними дослідженнями кількість прихильників "жорсткого карантину" дещо зменшилася. Так, підтримують введення локдауну 54% (у квітні - 65%), не підтримують - 44%.

При цьому особисто боятися захворіти на COVID-19 менше половини (41%) респондентів, 57% - не мають таких побоювань. Щодо здоров'я своїх близьких і рідних побоюються 77%, не хвилюються - 23% респондентів.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Близько 700 людей померли від коронавірусу, щеплено першою та другою дозою COVID-вакцин 273 тисячі осіб

ушпиталення МОЗ COVID-19 вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua