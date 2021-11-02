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02 ноября 2021, 13:37 563

Около половины украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос

02 ноября 2021, 13:37 563
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из открытых источников
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В конце октября 2021 года не готовы вакцинироваться от COVID-19 менее половины украинцев (43%). При этом 36% опрошенных заявили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка), 18% сказали, что готовы вакцинироваться

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные опрос социологической группы "Рейтинг".

Относительное большинство (37%) опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения, 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% - главный санитарный врач, 10% - Верховная рада, 3% - премьер-министр.

По сравнению с весенними исследованиями количество сторонников "жесткого карантина" несколько уменьшилось. Так, поддерживают введение локдауна 54% (в апреле - 65%), не поддерживают - 44%.

При этом лично бояться заболеть COVID-19 меньше половины (41%) респондентов, 57% - не имеют таких опасений. О здоровье своих близких и родных опасаются 77%, не волнуются - 23% респондентов.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Около 700 человек умерли от коронавируса, привиты первой и второй дозой COVID-вакцин 273 тысяч человек.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Около 700 человек умерли от коронавируса, привиты первой и второй дозой COVID-вакцин 273 тысяч человек

госпитализация Минздрав COVID-19 вакцинация

 
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