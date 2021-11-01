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01 листопада 2021, 18:34 84

У МОЗ спрогнозували, коли захворюваність на COVID-19 піде на спад

01 листопада 2021, 18:34 84
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з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я очікує пікові показники захворюваності на COVID-19 ще протягом двох тижнів після чого піде на спад

Як пише RegioNews з посиланням на Укрінформ про це під час брифінгу сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

"З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація", - сказав високопосадовець.

На запитання стосовно того, чи потрібно буде вакцинуватися від коронавірусної хвороби щороку, перший заступник міністра відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі. Водночас Україна планує забезпечити поставки вакцин від COVID-19 на наступні два роки.

"Наразі достеменно ніхто не скаже, як себе поводитиме вірус і чи буде вакцинація щорічною, чи ні. Це буде залежати від епідеміологічної ситуації по всьому світу. Україна планує наразі забезпечувати централізовано і безкоштовно вакциною громадян як мінімум на найближчі два роки", - сказав Комаріда.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 905 дітей та 111 медпрацівників

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