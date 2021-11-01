В Минздраве спрогнозировали, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад

из открытых источников

Министерство здравоохранения ожидает пиковые показатели заболеваемости COVID-19 еще в течение двух недель после чего пойдет на спад

Как пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ об этом во время брифинга сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего конечно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", - сказал чиновник.

На вопрос о том, нужно ли будет вакцинироваться от коронавирусной болезни ежегодно, первый заместитель министра отметил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем. В то же время Украина планирует обеспечить поставки вакцин от COVID-19 на следующие два года.

"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус и будет ли вакцинация ежегодной, или нет. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует сейчас обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", - сказал Комарида.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных-905 детей и 111 медработников