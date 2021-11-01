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01 листопада 2021, 18:02 11

ОАСК просять з'ясувати, чи є глава НАБУ Ситник агентом США

01 листопада 2021, 18:02 11
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Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд Києва просять з’ясувати, чи є в керівництві Національного антикорупційного бюро агенти американських спецслуж

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК

Позов до суду скерувала громадська організація "Свідома Україна". Відповідачами зазначено Службу безпеки України, Центр протидії дезінформації при РНБО та посольство США в Україні.

Заявник просить суд визнати протиправною відмову цих установ прокоментувати інформацію, що в керівництві НАБУ "працюють агенти спеціальних служб США". Зокрема, в позові згадують директора Артема Ситника та його першого заступника Гізо Углаву.

Також у позові просять всі перелічені органи все ж таки підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цією справою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава НАБУ у червні отримав зарплату, учетверо більшу, ніж у прем'єр-міністра.

США НАБУ Артем Ситник агентурна мережа

 
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