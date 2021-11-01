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01 ноября 2021, 18:02 11

ОАСК просят выяснить, является ли глава НАБУ Сытник агентом США

01 ноября 2021, 18:02 11
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Фото из открытых источников
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Окружной административный суд Киева просят выяснить, есть ли в руководстве Национального антикоррупционного бюро агенты американских спецслуж

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК

Иск в суд направила общественная организация "Свідома Україна". Ответчиками указано Службу безопасности Украины, Центр противодействия дезинформации при СНБО и посольство США в Украине.

Заявитель просит суд признать противоправным отказ этих учреждений прокомментировать информацию, что в руководстве НАБУ "работают агенты специальных служб США". В частности, в иске упоминают директора Артема Сытника и его первого заместителя Гизо Углаву.

Также в иске просят все перечисленные органы все же подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому делу.

Напомним, ранее сообщалось, что глава НАБУ в июне получил зарплату, вчетверо большую, чем у премьер-министра.

США НАБУ Артем Сытник агентурная сеть

 
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