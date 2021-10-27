У ДБР підозрюють трьох співробітників СБУ у викраденні та катуванні іноземця

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Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу Служби у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували громадянина іншої країни, вимагали у нього 200 тисяч доларів. Щоб іноземець швидше віддав гроші, вони били його та залякували.

Затриманий не мав такої суми й домовився розрахуватись із правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції.

На підставі ухвал слідчих суддів у серпні 2021 року вищевказаних співробітників СБУ відсторонено від займаних посад. Їм повідомлено про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежі та вимаганні.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці викрили двох співробітників Державного бюро розслідувань "на гарячому" під час отримання грошей.