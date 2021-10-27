В ГБР подозревают трех сотрудников СБУ в похищении и пытках иностранца

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Следователи Государственного бюро расследований подозревают двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения службы в незаконном содержании и вымогательстве денег у иностранца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и длительное время удерживали гражданина другой страны, вымогали у него 200 тысяч долларов. Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, они били его и запугивали.

Задержанный не имел такой суммы и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы относительно времени и обстоятельств задержания иностранца и передали его органам Нацполиции.

На основании постановления суду в августе 2021 года вышеуказанные сотрудники СБУ отстранены от занимаемых должностей. Им сообщено о подозрении по статьям насильственного исчезновения, кражи, соединенной с проникновением в жилище, грабеже и вымогательстве.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили двух сотрудников Государственного бюро расследований "на горячем" во время получения денег.