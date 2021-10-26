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26 октября 2021, 18:19 14

Кабмин временно запретил продавать газ населению дороже 8 гривень за кубометр

26 октября 2021, 18:19 14
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Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины"), с 1 октября по 30 ноября поставлять газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб.м с учетом НДС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее постановление, которое обнародовано на Правительственном портале

Кроме этого, согласно документу победитель конкурса на поставщика "последней надежды" обязан поставлять газ бюджетным учреждениям и учреждениям здравоохранения по цене не выше 16,8 грн/куб. метр с НДС.

Этим же решением правительство также обязало "Оператора ГТС Украины" с участием операторов газораспределительных систем (ГРС) автоматически включить в портфель поставщика "последней надежды" потребленные с 1 октября 2021 года объемы природного газа бюджетниками (включительно с коммунальными и госучреждениями), поставки которым не осуществлялось никакими поставщиками.

Напомним, что ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на октябрь цену на газ для потребителей топлива от поставщика "последней надежды" на уровне 16,56 грн/куб.м, что на 4,56 грн больше, чем было в сентябре – 12 грн/куб.м. Стоимость газа для бытовых потребителей топлива от поставщика "последней надежды". Подавляющее же большинство населения получают газ на основании годовых контрактов, где цена зафиксирована до апреля 2022 года

газ Нафтогаз население ГТС

 
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