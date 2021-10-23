В Україні на всіх обласних залізничних вокзалах працюватимуть пункти COVID-вакцинації

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На залізничних вокзалах усіх обласних центрів запрацюють пункти вакцинації проти COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За даними пресслужби компанії, з 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному.

Раніше такі пункти було відкрито на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода. Станом на сьогоднішній ранок у цих пунктах зроблено понад 2 тис. щеплень.

Також у компанії триває вакцинація працівників, у першу чергу тих, які контактують з клієнтами.