В Україні зафіксували майже 21 тисячу нових випадків COVID-19
Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих - 1533 дитини
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу госпіталізовано 5 924 особи. Одужали 6081 особа, летальних випадків - 386.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID. Найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.
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