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24 жовтня 2021, 10:41 178

В Україні зафіксували майже 21 тисячу нових випадків COVID-19

24 жовтня 2021, 10:41 178
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих - 1533 дитини

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 924 особи. Одужали 6081 особа, летальних випадків - 386.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID. Найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.

МОЗ коронавірус хвороба вірус ушпиталення

 
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