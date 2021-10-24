В Україні зафіксували майже 21 тисячу нових випадків COVID-19

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 924 особи. Одужали 6081 особа, летальних випадків - 386.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID. Найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.