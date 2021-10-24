В Украине зафиксировали почти 21 тысячу новых случаев COVID-19

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В течение минувших суток в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших - 1533 ребенка

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 924 человека. Выздоровели 6081 человек, летальных исходов - 386.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID. В ближайшее время к нему могут попасть социальные работники и почтальоны.