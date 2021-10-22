Київ та 14 областей у помаранчевій зоні карантину - МОЗ

з відкритих джерел

Станом на 22 жовтня переважна більшість областей України перебувають у помаранчевій зоні карантину, у 20% регіонів – жорсткий карантин

Про це пише RegioNews з посиланням на інформацію міністерства охорони здоров’я

У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

У "помаранчевій" зоні карантину і надалі 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Тернопільська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Рівненська.

У "жовтій" зоні перебувають п'ять регіонів - Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська області.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 21 жовтня, в Україні виявили 23 785 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість інфікувань за весь час пандемії. Найбільшу кількість нових хворих виявили у Львівській та Дніпропетровській областях