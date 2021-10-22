08:36  22 жовтня
В Україні нові рекорди інфікованих COVID-19 та померлих від нього
11:18  22 жовтня
"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
08:05  22 жовтня
На Донбасі зафіксували 4 порушення: російські окупанти гатили з заборонених мінометів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2021, 11:43 177

Київ та 14 областей у помаранчевій зоні карантину - МОЗ

22 жовтня 2021, 11:43 177
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 22 жовтня переважна більшість областей України перебувають у помаранчевій зоні карантину, у 20% регіонів – жорсткий карантин

Про це пише RegioNews з посиланням на інформацію міністерства охорони здоров’я

У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

У "помаранчевій" зоні карантину і надалі 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Тернопільська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Рівненська.

У "жовтій" зоні перебувають п'ять регіонів - Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська області.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 21 жовтня, в Україні виявили 23 785 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість інфікувань за весь час пандемії. Найбільшу кількість нових хворих виявили у Львівській та Дніпропетровській областях

карантин ушпиталення МОЗ COVID-19

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua