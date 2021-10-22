Киев и 14 областей в оранжевой зоне карантина - МОЗ

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По состоянию на 22 октября подавляющее большинство областей Украины находятся в оранжевой зоне карантина, в 20% регионов – жесткий карантин

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на иинформацию министерства здравоохранения

В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей-Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.

В "оранжевой" зоне карантина и в дальнейшем 14 областей и Киев. Это самая большая зона, к ней относятся Киев, Волынская область, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Ровенская.

В "желтой" зоне находятся пять регионов - Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Киевская области.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 21 октября, в Украине выявили 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество инфицирований за все время пандемии. Наибольшее количество новых больных обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях