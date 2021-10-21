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21 жовтня 2021, 17:18 183

Киянин, який перехворів на COVID, у суді вимагає від Кабміну понад 300 тисяч гривень

21 жовтня 2021, 17:18 183
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Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов жителя столиці до Кабінету Міністрів України. В ньому позивач вимагає стягнути з уряду понад 300 тисяч гривень через шкоду здоров’ю внаслідок перенесеного COVID-19.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність КМУ щодо невжиття належних заходів реагування щодо поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Позивач також просить відшкодувати моральну шкоду, завдану йому ушкодженням здоров’я після коронавірусної хвороби у розмірі 324 тис. грн.

На думку заявника "Кабінет Міністрів України не вжив належних заходів, передбачених національним законодавством, які б унеможливлювали поширення COVID-19 на території України. На його думку, така бездіяльність призвела до епідеміологічної ситуації та стала причиною того, що багато громадян України захворіли на COVID-19"

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Житомирській та Одеській областях

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