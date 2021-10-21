На Закарпатті відкрили ще два відділення для хворих на COVID-19

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На Закарпатті відкрили ще два COVID-відділення та розгорнули 170 додаткових ліжко-місць для хворих із коронавірусом

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Закарпатської обласної державної адміністраці

"На Закарпатті оновили перелік ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19: тепер ще два заклади охорони здоров’я з резервного фонду прийматимуть інфікованих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 21 жовтня "ковідні" відділення запрацювали у КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" (м. Ужгород, вул. Капушанська, 22) та КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради" (м. Берегово, вул. Б.Ліннера, 2).

В обласній лікарні розгорнули 100 ліжкомісць, у Берегівській ЦРЛ – 70, з них 10 та 7 інтенсивної/реанімаційної терапії відповідно, уточнили в ОДА.

Вцілому наразі у дванадцяти закарпатських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 розгорнуто 1220 ліжок. Відсоток завантаженості ліжкового фонду на Закарпатті наразі складає 54%, киснем забезпечені на 100%.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 20 жовтня, в Україні виявили рекордні 22 415 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Житомирській та Одеській областях