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19 жовтня 2021, 11:46 42

У МОЗ сподіваються вдвічі збільшити кількість щеплень

19 жовтня 2021, 11:46 42
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з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я має намір збільшити охоплення вакцинацією від COVID-19 до 1,5 млн щеплень в тиждень. Наразі щотижнево здійснюється близько 700 тисяч щеплень за тиждень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

"За дорученням прем'єр-міністра України, для регіонів країни встановлено виконання цільових показників щодо охоплення вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень. Відповідне доручення вже підписано міністром охорони здоров'я і направлено до виконання", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати.

Також, за його словами, всі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська області, які вже довели здатність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією.

У міністерстві нагадали, що найвищий добовий рекорд, який був встановлений в останнім часом, становить 193 тис. щеплень.

Крім цього, з переходом на "червоний" рівень епідемічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли в лідери з вакцинації першою дозою на добу.

Зазначається, що в цих регіонах кількість щеплень збільшилася вдвічі.

Ляшко підкреслив, що головне завдання для місцевої влади - збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їх роботи максимально зручним для населення.

Нагадаємо, що в жовтні МОЗ затвердило перелік професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу. Невакцинованих працівників органів виконавчої влади та навчальних закладів буде відсторонено від роботи.

Також з 18 жовтня, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області перейшли в "червону" зону епіднебезпеки.

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