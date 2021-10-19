В Минздраве рассчитывают в два раза увеличить количество прививок

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Министерство здравоохранения намерено увеличить охват вакцинацией от COVID-19 до 1,5 млн прививок в неделю. Сейчас еженедельно осуществляется около 700 тысяч прививок за неделю

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По поручению премьер-министра Украины, для регионов страны установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю. Соответствующее поручение уже подписано министром здравоохранения и направлено к исполнению", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить.

Также, по его словам, все поставленные цели реальны, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, которые уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией.

В министерстве напомнили, что самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

Помимо этого, с переходом на "красный" уровень эпидемической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры по вакцинации первой дозой в сутки.

Отмечается, что в этих регионах количество прививок увеличилось вдвое.

Ляшко подчеркнул, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для населения.

Напомним, что в октябре Минздрав утвердил перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавирус. Невакцинированные работники органов исполнительной власти и учебных заведений будут отстранены от работы.

Также с 18 октября, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области перешли в "красную" зону эпидемической опасности.