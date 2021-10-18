Міноборони збільшило заборгованість з виплат перед військовими

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У Міністерстві оборони зазначають, що станом на 1 жовтня заборгованість перед військовими становить 2,1 млрд гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь оборонного відомства на запит Українських новин.

"Станом на 1 жовтня Міністерство оборони не мало можливості профінансувати кошти на виплату одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовцям на загальну суму 2 106,4 млн гривень", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що 1 810,1 млн гривень не виплачено на грошову допомогу для оздоровлення, 246,7 млн ​​- на винагороду за підписання першого контракту, 49,6 млн - на матеріальну допомогу.

У відповіді також зазначається, що причинами такого стану було неврахування в Держбюджеті на 2021 Міністерству оборони додаткових видатків з фонду оплати роботи в загальній сумі 7,1 млрд гривень.

Крім цього, Міноборони протягом 2021 року неодноразово зверталося до Кабінету міністрів, Рада національної безпеки і оборони, Офісу президента з ініціативою збільшення фінансового ресурсу на покриття дефіциту в коштах.

Водночас у військовому відомстві нагадують, що парламент схвалив зміни до бюджету, які дозволять покрити вказану заборгованість

Нагадаємо, що Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що борг за виплатами перед військовими становить 1,5 мільярди гривень.