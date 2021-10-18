09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
18:05  18 жовтня
Киян попередили про зміни в роботі метро 19 жовтня
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 18:32 13

Міноборони збільшило заборгованість з виплат перед військовими

18 жовтня 2021, 18:32 13
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві оборони зазначають, що станом на 1 жовтня заборгованість перед військовими становить 2,1 млрд гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь оборонного відомства на запит Українських новин.

"Станом на 1 жовтня Міністерство оборони не мало можливості профінансувати кошти на виплату одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовцям на загальну суму 2 106,4 млн гривень", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що 1 810,1 млн гривень не виплачено на грошову допомогу для оздоровлення, 246,7 млн ​​- на винагороду за підписання першого контракту, 49,6 млн - на матеріальну допомогу.

У відповіді також зазначається, що причинами такого стану було неврахування в Держбюджеті на 2021 Міністерству оборони додаткових видатків з фонду оплати роботи в загальній сумі 7,1 млрд гривень.

Крім цього, Міноборони протягом 2021 року неодноразово зверталося до Кабінету міністрів, Рада національної безпеки і оборони, Офісу президента з ініціативою збільшення фінансового ресурсу на покриття дефіциту в коштах.

Водночас у військовому відомстві нагадують, що парламент схвалив зміни до бюджету, які дозволять покрити вказану заборгованість

Нагадаємо, що Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що борг за виплатами перед військовими становить 1,5 мільярди гривень.

РНБО Офіс президента Міноборони уповноважений з прав людини

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua