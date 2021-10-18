У МОЗ розповіли, чому більше не планують купувати COVID-вакцину Moderna

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Міністерство охорони здоров'я не веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, МОЗ не планує купувати вакцину Moderna, оскільки сподівається безкоштовно отримати цей препарат у межах механізму COVAX.

"Щодо дозакупки вакцини Moderna зараз переговори не ведуться, але є окрема опція отримання цієї вакцини в рамках механізму COVAX. Зараз ведуться переговори про те, скільки саме доз цієї вакцини може надати Україні цей механізм, це ще в процесі", — заявив він.

При цьому чиновник зазначив, що люди, які отримали першу дозу вакциною Moderna, на другу дозу можуть отримати вакцину Pfizer.

"Ті люди, які першою дозою були вакциновані вакциною Moderna, зможуть завершити свій курс вакцинації такою ж вакциною або вакциною Pfizer, є відповідне рішення Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ), про те, що це рівнозначно", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я дозволили комбінувати мРНК-вакцини, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки.