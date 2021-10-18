В Минздраве рассказали, почему больше не планируют покупать COVID-вакцину Moderna

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Министерство здравоохранения не ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса американской компании Moderna

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Минздрав не планирует покупать вакцину Moderna, поскольку надеется бесплатно получить этот препарат в рамках механизма COVAX.

"По дозакупке вакцины Moderna сейчас переговоры не ведутся, но есть отдельная опция получения этой вакцины в рамках механизма COVAX. Сейчас ведутся переговоры о том, сколько именно доз этой вакцины может предоставить Украине этот механизм, это еще в процессе", — заявил он.

При этом чиновник отметил, что люди, получившие первую дозу вакциной Moderna, на вторую дозу могут получить вакцину Pfizer.

"Те люди, которые первой дозой были вакцинированы вакциной Moderna, смогут завершить свой курс вакцинации такой же вакциной или вакциной Pfizer, является соответствующее решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ), о том, что это равнозначно", — сказал он.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения разрешили комбинировать мРНК-вакцины, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, второе - можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.